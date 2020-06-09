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    • Spor
    • 09.06.2020 Gazete
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    Kerim Çalhanoğlu artık Schalke’de oynayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    İtalya Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, milli oyuncular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun da forma giydiği Schalke 04'e transfer oldu. Çalhanoğlu'nun, 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    Kerim Çalhanoğlu artık Schalke’de oynayacak
    İtalya Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, milli oyuncular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun da forma giydiği Schalke 04'e transfer oldu. Çalhanoğlu'nun, 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    SİVAS'TA TEST SONUÇLARINDA POZİTİF VAKAYA RASTLANMADI
    Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara 4. kez uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.

    ORMANSPOR, HOLLOWAY'İ RENKLERİNE BAĞLADI
    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor, Litvanya temsilcisi Vilnius'ta forma giyen ABD'li Terrell Holloway'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki Holloway, Vilnius ile geride kalan sezonda 7.5 sayı, 4.3 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

    MİTROGLOU YİNE TUTUNAMADI
    Cimbom'un geçen sezon devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı, bu sezon başı ise PSV'ye yolladığı Mitroglou, Hollanda'da tutunamadı. Mitroglou bonservisinin bulunduğu Marsilya'ya dönecek.
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