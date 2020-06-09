Kerim Çalhanoğlu artık Schalke’de oynayacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, milli oyuncular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun da forma giydiği Schalke 04'e transfer oldu. Çalhanoğlu'nun, 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara 4. kez uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Kovid-19 testi sonuçlanmış ve bu testte de pozitif vakaya rastlanmamıştır" denildi.Süper Ligi ekiplerinden Ormanspor, Litvanya temsilcisi Vilnius'ta forma giyen ABD'li Terrell Holloway'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki Holloway, Vilnius ile geride kalan sezonda 7.5 sayı, 4.3 asist ve 1.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı.geçen sezon devre arasında 1.5 yıllığına kiraladığı, bu sezon başı ise PSV'ye yolladığı Mitroglou, Hollanda'da tutunamadı. Mitroglou bonservisinin bulunduğu Marsilya'ya dönecek.