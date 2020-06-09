





Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın takımdaki geleceği büyük bir soru işaretiydi. Sezonun tamamlamasıyla sarı-lacivertlilerle olan mukavelesi sona erecek olan milli sol bekin, Galatasaray ile anlaşmasını an meselesi olduğu bildirildi.