Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın takımdaki geleceği büyük bir soru işaretiydi. Sezonun tamamlamasıyla sarı-lacivertlilerle olan mukavelesi sona erecek olan milli sol bekin, Galatasaray ile anlaşmasını an meselesi olduğu bildirildi.
Hasan Ali'nin menajeri Galatasaray ile görüştüğünü itiraf etti. Milli oyuncunun açıklamaları iddiaların ciddiyetini ortaya koydu.
"Sezon bitince her şey oturup konuşulur" diyen Hasan Ali'nin tıpkı Şener Özbayraklı gibi Sarı-Kırmızılı takımın yolunu tutmaya yakın olduğu ortaya çıktı.