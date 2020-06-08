Göztepe Atınç Nukan’la 1 yıl daha devam edecek (Yurttan ve dünydan spor gündemi)

Göztepe, iç transferde atakta. Sarı-kırmızılılar 1 yıllığına kadrosuna kattığı Atınç Nukan'la nikah tazeledi. Açıklamada, " Atınç Nukan'ın sezon sonu sona erecek sözleşmesi opsiyon hakkını kullanarak 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı" denildi.



DENİZLİSPOR OYUNCULARINDAN İNDİRİM YAPMALARINI İSTEDİ

Denizlispor'da yönetim oyunculardan fedakarlık istedi. Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Kulübün borcu olduğu gibi futbolcuların da alacağı var. Arkadaşlarımızdan alacakları konusunda indirim istiyoruz" dedi.



PINAR KARŞIYAKA'DA HEDEF METECAN BİRSEN'LE ANLAŞMAK

ING Basketbol Süper Ligi'nde Taylor, M'Baye, Nusret ve Yunus'la yeniden anlaşan Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'le görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. İspanya'dan teklif aldığı öğrenilen oyuncunun kontratını yenilemek için pazarlık yapılıyor.



RESMİ SİTEDEN ÖZDEMİR'E CEVAP

Fenerbahçe resmi siteden "2010-11 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, Fenerbahçe'dir" açıklaması yaptı.