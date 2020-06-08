



8 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sezon başında 8 milyon Euro karşılığında Empoli'den Milan'a transfer olan Boşnak futbolcu beklentilerin çok uzağında kaldı. Terim'in transfer için yönetime onay verdiği belirtiliyor.



KESENİN AĞZI AÇILACAK!

Feghouli, Belhanda, Diagne, Babel, Maicon ve Alex Telles'ten 30 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleyen Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.