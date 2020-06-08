Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Michael Seri'yi yeni sezonda düşünmeyen Galatasaray'da 8 numara arayışları sürüyor. Ajax'ta oynayan Razvan Marin'le bir süredir ilgilenen Sarı- Kırmızılılar'ın gündemine yeni bir isim girdi. Cimbom, Milan'lı Rade Krunic için harekete geçti.
8 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ
Sezon başında 8 milyon Euro karşılığında Empoli'den Milan'a transfer olan Boşnak futbolcu beklentilerin çok uzağında kaldı. Terim'in transfer için yönetime onay verdiği belirtiliyor.
KESENİN AĞZI AÇILACAK!
Feghouli, Belhanda, Diagne, Babel, Maicon ve Alex Telles'ten 30 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleyen Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldız için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.
HEDEF TAPUSUYLA ALMAK
Yönetimin Krunic'in bonservisini almak için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Sonuç çıkmazsa kiralama formülü devreye sokulacak.
RAZVAN MARIN'E D.KIEV TALİP
Cimbom'un listesindeki isimlerden Razvan Marin için Dinamo Kiev iddiası geldi. Ukrayna basını, Dinamo Kiev'in Ajax'la temasa geçip teklif yaptığını yazdı.