Kadrosunda iki Arjantinli bulunan Trabzonspor yeni Tangocular'ın peşinde… Arjantin medyasında yer alan habere göre, Bordo-Mavililer Club Atletico Rosario Central takımında forma giyen iki oyuncu Britez ve Rinaudo için teklif yapmaya hazırlanıyor.
İKİSİNE TOPLAM 3.5 MİLYON EURO
Rosario'nun 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Emanuel Britez ile 33 yaşındaki ön libero Fabian Rinaudo için girişim yapan Fırtına, 3.5 milyon Euro'luk paket bonservis bedeli belirledi.
RINAUDO SENEYE BOŞA ÇIKIYOR
Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan sol bek Britez, bu sezon 22 maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asist üretti. Rinaudo'nu ise sözleşmesi gelecek sezon sonunda sona erecek.
YÖNETİM HİÇ ACELE ETMEYECEK
Arjantin medyasının iddialı haberine karşın Trabzonspor transfer etmek istediği oyuncular için acele etmeyecek... Bordo-Mavili yönetimin elinde 45 kişilik oyuncu listesi bulunuyor.