





Kadrosunda iki Arjantinli bulunan Trabzonspor yeni Tangocular'ın peşinde… Arjantin medyasında yer alan habere göre, Bordo-Mavililer Club Atletico Rosario Central takımında forma giyen iki oyuncu Britez ve Rinaudo için teklif yapmaya hazırlanıyor.



İKİSİNE TOPLAM 3.5 MİLYON EURO

Rosario'nun 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Emanuel Britez ile 33 yaşındaki ön libero Fabian Rinaudo için girişim yapan Fırtına, 3.5 milyon Euro'luk paket bonservis bedeli belirledi.