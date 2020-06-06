Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Yayla çocukları kazanacak

    Fırtına'nın genç yıldızlarından , şampiyonluk vurgusu yaparken "Yayla çocukları kazanacak" ifadesini kullandı. 'un özkaynaklarından Serkan'ın sosyal medya hesabından kullandığı bu ifade Bordo-Mavili taraftarlar tarafından çok beğenilirken kulübün de bu ifadeyi Club mağazalarında kullanarak ürünlere yerleştirmeyi düşündüğü öğrenildi.

    Yayla çocukları kazanacak

    Fırtına'nın genç yıldızlarından , şampiyonluk vurgusu yaparken "Yayla çocukları kazanacak" ifadesini kullandı. 'un özkaynaklarından Serkan'ın sosyal medya hesabından kullandığı bu ifade Bordo-Mavili taraftarlar tarafından çok beğenilirken kulübün de bu ifadeyi Club mağazalarında kullanarak ürünlere yerleştirmeyi düşündüğü öğrenildi. Trabzonsporlu oyuncular 'nın verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezası sonrasında daha da kenetlendi ve motivasyon paylaşımları yapmaya devam ediyor… Futbolcular sürekli fotoğraf paylaşıyor.

    KEREM BAYKUŞ GÖZ DOLDURUYOR
    Trabzonspor alt yapısından yetişen Kerem Baykuş antrenmanlardaki performansıyla göz dolduruyor. Genç oyuncunun idmanda attığı gol halen dillerde…

    Haberler Spor Yayla çocukları kazanacak
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri