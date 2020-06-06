Fırtına'nın genç yıldızlarından Serkan Asan, şampiyonluk vurgusu yaparken "Yayla çocukları kazanacak" ifadesini kullandı. Trabzonspor'un özkaynaklarından Serkan'ın sosyal medya hesabından kullandığı bu ifade Bordo-Mavili taraftarlar tarafından çok beğenilirken kulübün de bu ifadeyi TS Club mağazalarında kullanarak ürünlere yerleştirmeyi düşündüğü öğrenildi. Trabzonsporlu oyuncular UEFA'nın verdiği Avrupa'dan 1 yıl men cezası sonrasında daha da kenetlendi ve motivasyon paylaşımları yapmaya devam ediyor… Futbolcular sürekli fotoğraf paylaşıyor.



KEREM BAYKUŞ GÖZ DOLDURUYOR

Trabzonspor alt yapısından yetişen Kerem Baykuş antrenmanlardaki performansıyla göz dolduruyor. Genç oyuncunun idmanda attığı gol halen dillerde…