Tanju Çolak: Birçoğundan iyi oynarım

futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Tanju Çolak, önceki gün Baltalimanı Portaxe'te, Bentonit Kili olan Medikil'in tanıtımını gerçekleştirdi. Organizasyonda konuşan Çolak, ''56 yaşındayım. Futbolu bırakalı 25 yıl oldu ama bentonit kili gibi doğanın mucizesini kullandığım için şuan yeşil sahalara çıksam emin olun ki birçok futbolcudan daha iyi futbol oynarım'' dedi.Çolak, katıldığı lansmanda özel ayakkabısının iki vidasının çalındığını söyledi. Çolak, "Organizasyona kramponu özel güvenlik önlemleri ile getirdim" dedi.