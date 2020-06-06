Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Tanju Çolak: Birçoğundan iyi oynarım

    Tanju Çolak, ''56 yaşındayım. Futbolu bırakalı 25 yıl oldu ama bentonit kili gibi doğanın mucizesini kullandığım için şuan yeşil sahalara çıksam emin olun ki birçok futbolcudan daha iyi futbol oynarım'' dedi.

    Birçoğundan iyi oynarım
    Türk futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Tanju Çolak, önceki gün Baltalimanı Portaxe'te, Bentonit Kili olan Medikil'in tanıtımını gerçekleştirdi. Organizasyonda konuşan Çolak, ''56 yaşındayım. Futbolu bırakalı 25 yıl oldu ama bentonit kili gibi doğanın mucizesini kullandığım için şuan yeşil sahalara çıksam emin olun ki birçok futbolcudan daha iyi futbol oynarım'' dedi.

    ALTIN KRAMPONA ÖZEL KORUMA
    Tanju Çolak, katıldığı lansmanda özel ayakkabısının iki vidasının çalındığını söyledi. Çolak, "Organizasyona kramponu özel güvenlik önlemleri ile getirdim" dedi.
    Haberler Spor Tanju Çolak: Birçoğundan iyi oynarım
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri