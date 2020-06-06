Kenan Karaman için kıran kırana

Yeni sezon için kadro yapılanması kapsamında yerli oyunculara ağırlık veren F,Bahçe'nin hedefinde Fortuna Düsselforf'ta forma giyen milli forvet Kenan Karaman da vardı. Gelen son bilgilere göre Kenan Karaman için İspanyol kulübü Sevilla da devreye girdi. Bunun üzerine Fenerli kurmaylar 26 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temaslarını sıklaştırdı.Kenan için bazı İtalyan takımlarının da devrede olduğu gelen haberler arasında. Karaman, sözleşmesindeki özel madde gereği Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda 2 milyon Euro'ya serbest kalacak.