Florya’da tempo yükseliyor

G.Saray, Rize maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu deplasman öncesi Fatih Terim taktik idmanlara ağırlık verirken tempo giderek yükseliyor.
DEFANSTA İLK ADAY AHMET
Marcao'nun şok sakatlığı sonrası formaya ilk aday Ahmet Çalık. Ancak genç Emin Bayram da hazır bekliyor.
EMRE AKBABA BİR ADIM ÖNDE
Sakatlık sonrası çok flaş bir geri dönüş yapan Emre Akbaba verilen arayı da iyi değerlendirdi. Yıldız futbolcu idmanlardaki hırsı ve yüksek performansı ile Belhanda ve Ömer'in önüne geçmeyi başard
DEFANSTA İLK ADAY AHMET
Marcao'nun şok sakatlığı sonrası formaya ilk aday Ahmet Çalık. Ancak genç Emin Bayram da hazır bekliyor.
EMRE AKBABA BİR ADIM ÖNDE
Sakatlık sonrası çok flaş bir geri dönüş yapan Emre Akbaba verilen arayı da iyi değerlendirdi. Yıldız futbolcu idmanlardaki hırsı ve yüksek performansı ile Belhanda ve Ömer'in önüne geçmeyi başard