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    • Spor
    • 06.06.2020 Gazete
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    Florya’da tempo yükseliyor

    , maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu deplasman öncesi taktik idmanlara ağırlık verirken tempo giderek yükseliyor.

    Florya’da tempo yükseliyor
    G.Saray, maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu deplasman öncesi taktik idmanlara ağırlık verirken tempo giderek yükseliyor.

    DEFANSTA İLK ADAY AHMET
    Marcao'nun şok sakatlığı sonrası formaya ilk aday . Ancak genç Emin Bayram da hazır bekliyor.

    EMRE AKBABA BİR ADIM ÖNDE
    Sakatlık sonrası çok flaş bir geri dönüş yapan Emre Akbaba verilen arayı da iyi değerlendirdi. Yıldız futbolcu idmanlardaki hırsı ve yüksek performansı ile Belhanda ve Ömer'in önüne geçmeyi başard
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