



Kanatlara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Queens Park Rangers'dan 22 yaşındaki Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için atağa geçmişti. Takımından ayrılması kesinleşen Samuel için F.Bahçe'nin 2 önemli avantaja sahip olduğu ve transferin bitirilmesine yakın olduğu belirtildi.



FERDİNAND FENER'İ ÖNERDİ

QPR'ın futbol direktörü olan ve kendisini Beşiktaş'tan da tanıdığımız Les Ferdinand, Samuel'e "Gelişimin için sana Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi tavsiye ederim" telkininde bulundu.