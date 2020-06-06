



YÖNETİM KAYNAK ARIYOR

Beşiktaş yönetimi Elneny krizini çözmek için kaynak aramaya başladı. Siyah- Beyazlılar'da bir süre önce alacakları sebebiyle kulübü UEFA'ya şikayet eden Loris Karius da serbest kalmıştı.



BEŞİKTAŞ'TA KALMASI ÇOK ZOR!

Yüksek maliyeti ve alacakları için gösterdiği tutum sebebiyle Elneny'nin takımda kalması zor gözüküyor. Mısırlı'nın Arsenal'e dönmesi bekleniyor.