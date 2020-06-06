Beşiktaş'ta Mohamed Elneny krizi yaşanıyor. Siyah- Beyazlı kulüpte kiralık oynayan Mısırlı yıldız, haziran ayına kadar olan tüm alacaklarını yönetimden talep etti. Parasının ödenmemesi durumunda kalan 8 maça çıkmayacağını belirtti.
ELNENY GERİ ADIM ATMIYOR
Elneny'nin alacaklarının ödenmesi konusunda ısrarcı olduğu ve geri adım atmaya yanaşmadığı öğrenildi. Bu kriz çözülmezse, Mısırlı orta saha sezon bitmeden Beşiktaş'a veda edebilir.
1 SEZONLUĞUNA KİRALANMIŞTI
Arsenal'den 1 sezonluğuna kiralanan Elneny'nin normal şartlarda 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyordu. Yıldız oyuncu bu durumu gerekçe göstererek tüm alacaklarını istiyor.
YÖNETİM KAYNAK ARIYOR
Beşiktaş yönetimi Elneny krizini çözmek için kaynak aramaya başladı. Siyah- Beyazlılar'da bir süre önce alacakları sebebiyle kulübü UEFA'ya şikayet eden Loris Karius da serbest kalmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA KALMASI ÇOK ZOR!
Yüksek maliyeti ve alacakları için gösterdiği tutum sebebiyle Elneny'nin takımda kalması zor gözüküyor. Mısırlı'nın Arsenal'e dönmesi bekleniyor.