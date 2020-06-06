Portekiz Ligi olaylarla başladı. Benfica'nın Tondela ile 0-0 berabere kalması sonrası takım otobüsü tesislere girerken taraftarların taşlı saldırısına uğradı. Futbolculardan Weigl gözünden, Zivkovic ile yüzünden hafif şekilde yaralandı.
PREMİER LİG'DE PERDE DEV BİR MAÇLA AÇILACAK
Coronavirus salgını nedeniyle askıya alınan ve 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre sezona 17 Haziran Çarşamba oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek. Cuma günü ise Tottenham-M.United maçı var.
KÖPEĞİ HASTA DİYE MAÇTA OYNAMADI!
Bundesliga ekibi Hoffenheim'de forma giyen Pavel Kaderabek, Mainz maçında forma giymemişti. Çek yıldızın, köpeği Dobby'nin rahatsızlığından dolayı kamptan ayrıldığı ortaya çıktı. Kaderabek daha önce de köpeği mutlu olsun diye evini değiştirdiğini açıklamıştı.
KÜME DÜŞME KARARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın TFF'nin küme düşmeme taleplerine verdiği kararı tekrar gözden geçireceğine inandığını söyledi. Akçay, "Küme düşmenin kaldırılması bu sezon için daha adil olacaktır" dedi.
MUHSİN YAŞAR'DAN TOFAŞ'A 2 YILLIK İMZA
Basketbol Süper Lig takımlarından Tofaş, pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3 ribaund ortalaması sergilemişti." denildi.
GRİEZMANN MLS'TE FORMA GİYMEK İSTİYOR
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Antoine Griezmann, Katalan ekibiyle La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyledi. Fransız oyuncu, "MLS'e gitme planım var. Hangi takım olacağını bilmiyorum ama ABD'de futbol oynamak istiyorum" diye konuştu.
PREMİER LİG'DE PERDE DEV BİR MAÇLA AÇILACAK
Coronavirus salgını nedeniyle askıya alınan ve 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan Premier Lig'de 3 haftalık maç programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre sezona 17 Haziran Çarşamba oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek. Cuma günü ise Tottenham-M.United maçı var.
KÖPEĞİ HASTA DİYE MAÇTA OYNAMADI!
Bundesliga ekibi Hoffenheim'de forma giyen Pavel Kaderabek, Mainz maçında forma giymemişti. Çek yıldızın, köpeği Dobby'nin rahatsızlığından dolayı kamptan ayrıldığı ortaya çıktı. Kaderabek daha önce de köpeği mutlu olsun diye evini değiştirdiğini açıklamıştı.
KÜME DÜŞME KARARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın TFF'nin küme düşmeme taleplerine verdiği kararı tekrar gözden geçireceğine inandığını söyledi. Akçay, "Küme düşmenin kaldırılması bu sezon için daha adil olacaktır" dedi.
MUHSİN YAŞAR'DAN TOFAŞ'A 2 YILLIK İMZA
Basketbol Süper Lig takımlarından Tofaş, pivot oyuncusu Muhsin Yaşar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda takıma önemli katkı sağlayan Muhsin Yaşar, Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3 ribaund ortalaması sergilemişti." denildi.
GRİEZMANN MLS'TE FORMA GİYMEK İSTİYOR
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Antoine Griezmann, Katalan ekibiyle La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyledi. Fransız oyuncu, "MLS'e gitme planım var. Hangi takım olacağını bilmiyorum ama ABD'de futbol oynamak istiyorum" diye konuştu.