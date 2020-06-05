Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'dan gelen Avrupa'dan 1 yıl men cezası sonrasında dün basın toplantısı düzenledi. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ağaoğlu, oyuncularla görüştüğünü belirtti ve onlara, "Siz şampiyon olun biz de sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz" dediğini belirtti.
KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Ağaoğlu konuşmalarına şöyle devam etti: Şampiyon olmak sizin göreviniz. Sizi oraya getirmekte bizim görevimiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum.
LİGE VE KUPAYA ODAKLANALIM
Son karar sonrası süreç belki uzayabilir ama sürecin uzaması da asla ve asla bizim aleyhimize olmayacak. Herkesi Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına konsantre olmaya davet ediyorum.
BU KARAR GERİ DÖNECEKTİR
Çok yanlış bir değerlendirme ve bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karardır bu. Çok kısa süre içerisinde bunun da CAS'tan geri döneceğine olan inanımız tamdır. Bu çok net…"