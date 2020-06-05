



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'dan gelen Avrupa'dan 1 yıl men cezası sonrasında dün basın toplantısı düzenledi. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ağaoğlu, oyuncularla görüştüğünü belirtti ve onlara, "Siz şampiyon olun biz de sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz" dediğini belirtti.



KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Ağaoğlu konuşmalarına şöyle devam etti: Şampiyon olmak sizin göreviniz. Sizi oraya getirmekte bizim görevimiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum.