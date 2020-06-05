Beşiktaş'ta sol bek krizi… Yönetim Caner'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın anlaşmaya çalıştığı N'Sakala'yı henüz ikna edemedi. Ekvador basını ise Beşiktaş'ın Osasuna'da kiralık oynayan, bonservisi de Watford'da olan Pervis Estupinan için görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.
ZOOM ÜZERİNDEN GÖRÜŞME
Haberde, 'zoom' üzerinden yapılan özel görüşmede Estupinan'ın yanı sıra oyuncuyu Beşiktaş'a öneren Türk menajer, Estupinan'ın menajeri ve bir de yöneticinin yer aldığı bildirildi.
BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Osasuna'da bu sezon 29 maça çıkan genç yıldız 1 gol, 4 asist yaptı. Estupinan'ın hücuma katkısının da çok büyük olduğu öğrenildi. Gelişmelerden haberdar olan Estupinan'ın Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı da öne sürüldü.