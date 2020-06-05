



BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Osasuna'da bu sezon 29 maça çıkan genç yıldız 1 gol, 4 asist yaptı. Estupinan'ın hücuma katkısının da çok büyük olduğu öğrenildi. Gelişmelerden haberdar olan Estupinan'ın Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı da öne sürüldü.