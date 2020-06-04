





Dış transferde genç ve yetenekli isimlere yoğunlaşan Galatasaray'da Adolfo Gaich sesleri yükseliyor. Arjantin'in en önemli yayın organlarından Ole gazetesi çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, genç forvetin kulübü San Lorenzo'ya teklif yaptı.



KULÜBÜ YARI HAKLARINA SAHİP

Arjantin kulübünün 21 yaşındaki Gaich'in bonservisinin yüzde 50'sine sahip olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ın 5 milyon Euro önerdiği iddia

edildi.