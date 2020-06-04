



27 yaşındaki Boşnak star için İstanbulspor'la masaya oturan yönetici Erdal Torunoğulları'nın transferi 500 bin euroya bitirdiği belirlenirken Cajic'in ise senelik 250 bin euro alacağı öğrenildi.



Cajic, İstanbulspor formasıyla 25 maçta 9 gol atarken performansıyla büyük beğeni kazandı.