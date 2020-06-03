



FAZLASIYLA HAK EDİYORSUNUZ

Hüseyin Çimşir oyucularına, "Şu an hak ettiğimiz yerdeyiz ancak hak ettiğimiz kupaları henüz almadık, almalıyız. Bu şehir bu kulüp ve siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz" diye konuştu..