Süper Lig lideri Trabzonspor kalan 8 haftada az hata yaparak kupayı müzesine taşımak istiyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir de oyuncularına motivasyon konuşmaları yapıyor... Genç teknik adam ligde kalan haftaların çok daha zor geçeceğini her fırsatta öğrencilerine aşılıyor.
FAZLASIYLA HAK EDİYORSUNUZ
Hüseyin Çimşir oyucularına, "Şu an hak ettiğimiz yerdeyiz ancak hak ettiğimiz kupaları henüz almadık, almalıyız. Bu şehir bu kulüp ve siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz" diye konuştu..
ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ
Genç hoca konuşmasında, "Yapacağımız mücadele bizi başarıya götürecektir. Ben hepinizin arzusu ve hırsından fazlasıyla memnunum. Çok daha iyi olabilir miyiz evet olacağız" dedi.
ANTRENMANLAR SERT GEÇİYOR
Çimşir'in konuşmaları oyuncuları fazlasıyla motive ediyor. İdmanlardaki temponun her geçen gün arttığı ve forma rekabetinin fazlasıyla yaşandığı gözlemleniyor.
FIRTINA'DA TATİL DÜN SONA ERDİ
Trabzonspor 1 günlük aranın ardından dün çalışmalarına yeniden start verdi. Bordo-Mavili oyuncular Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde dün çift antrenman gerçekleştirdi. Karadeniz Fırtınası'nda oyuncuların performansı teknik heyeti de memnun etti.