



Önümüzdeki sezon için hem maliyetleri kısmak hem de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe tanıdık bir isme kanca attı. Sarı-Lacivertliler, G.Saray'ın da kadrosuna görmek istediği Aston Villa'lı Trezeguet'nin menajeri ile temasa geçti.