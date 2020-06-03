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    • Spor
    • 03.06.2020 Gazete
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    'ın da transfer listesindeydi... Trezeguet’i kapıyor!

    Kanatlara takviye isteyen , ’da forma giyen eski Kasımpaşalı Trezeguet’i listesine aldı. Menajeri ile görüşme yapıldı.Trezeguet satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor. Aldığı ücret kendisine verilecek. Opsiyon fiyatı 8'den 6 milyon Euro'ya düşürülmeye çalışılıyor.



    Önümüzdeki sezon için hem maliyetleri kısmak hem de şampiyonluğun 1 numaralı adayı olabilecek bir kadro kurmanın peşinde olan Fenerbahçe tanıdık bir isme kanca attı. Sarı-Lacivertliler, G.Saray'ın da kadrosuna görmek istediği Aston Villa'lı Trezeguet'nin menajeri ile temasa geçti.



    A.VILLA DÜŞERSE İŞLER KOLAY
    Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda takımda kalmak istemediğini belirten Trezeguet'nin bonservisi 8 milyon Euro civarında. F.Bahçe bu yüzden satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



    OPSİYON FİYATI DÜŞMELİ…
    Fenerbahçe'nin Aston Villa yönetimiyle de temasa geçip kiralama seçeneğini konuşacağı, satın alma opsiyonunu da 8'den 6 milyon Euro'ya çekmeyi teklif edeceği de ifade ediliyor.



    ÜCRETİNİN TAMAMI VERİLECEK
    Trezeguet'e ise Aston Villa'dan aldığı ücretin tamamı verilecek. 25 yaşında ve 1.79 boyunda olan Mısırlı futbolcu, sol ve sağ kanadın dışında forvet arkasında da görev yapabiliyor.
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