



1977'de Batı Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nı televizyonda belki de en çok izlemek isteyen 7 yaşındaki Cezayir'li bir çocuktu. Çünkü ağabeyi Abderrahmane şampiyonada yarışan milli bir atletti. Ne var ki evlerinde değil televizyon elektrik bile yoktu. O çocuk, daha sonra orta mesafe yarışlarında atletizm tarihine damga vuracak olan Nouriddine Morceli'dir. 28 Şubat 1970'de Cezayir'in Tenes şehrinde doğan Morceli, sonunda bir televizyonlu kahvehane bulmuş ve ağabeyinin finalde 4. olduğu yarışı izlemişti. Efsane İngiliz atlet Steve Oven'ın 1. Olduğu yarışta Abderrahmane 4. Olmuştu. Küçük Nouriddine, o esnada atlet olmayı kafasına koydu. Atlet olacak, herkesi geçecek ve bütün dünya rekorlarını kıracaktı. Ağabeyinin bu başarısı üzerine dokuz çocuklu yoksul aile devletten sadece evlerine elektrik bağlanmasını istedi. Cezayir devleti, bu istek üzerine onlara elektriği olan çok daha konforlu bir ev verdi.