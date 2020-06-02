İç transferde önemli mesafe kat ettikten sonra dış transfer çalışmalarına yönelmeye başlayan Trabzonspor bu sezon Bordeaux takımında kiralık oynayan Monaco'nun yıldızı Youssef Ait Bennasser'e kanca attı.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Orta sahada 6 ve 8 numara oynayan Faslı yıldızın Monaco ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak Fransız kulübü 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu elden çıkarmak istiyor.
FAS MEDYASI DA YAZDI!
Fas medyası da oyuncunun Trabzon'dan aldığı transfer teklifine oldukça sıcak baktığını iddia etti. Trabzonspor yönetimi Benasser'in transferini uygun bir bedelle sonlandırmanın peşinde.
Bennasser bu sezon Bordeaux'da 16 maçta forma giyerken bir asistlik performans sergiledi.