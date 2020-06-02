



1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Orta sahada 6 ve 8 numara oynayan Faslı yıldızın Monaco ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Ancak Fransız kulübü 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu elden çıkarmak istiyor.