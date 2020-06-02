



MAAŞ YÜKLERİ DE KALKACAK

G.Saray, iki yıldızın satışı ile sadece bonservis elde etmeyecek. Feghouli'nin 3 milyon 750 bin Euro'luk Belhanda'nın da 3.5 milyon Euro'luk maaş yükü ortadan kalkacak.



Feghouli'nin Galatasaray ile 2, Belhanda'nın ise 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor. iki oyuncu da satılmak isteniyor.



