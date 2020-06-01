Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek Çekyalı sol bek Filip Novak'ın kafasını menajeri karıştırdı. Novak salgın öncesinde sözleşme uzatmak için Bordo- Mavili kulüple anlaşmıştı. Ancak menajerinin bu sürecin başlamasının ardından F.Bahçe dahil birçok kulüple temasa geçtiği ortaya çıktı. Trabzonspor yönetiminin 860 bin Euro'luk yıllık ücretini yeni sözleşmede bonuslar dahil yıllık 1.5 milyon Euro'ya kadar yükselttiği Novak'ın düşünmek için süre talep ettiği belirtildi. Trabzon'da mutlu olduğunu söyleyen Novak'ın menajeriyle bir görüşme yaparak sorunları çözmesi bekleniyor.
PEREİRA'DAN SOSA'YA: SIRA ARTIK SENDE!
Trabzonspor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Joao Pereira, kendisini tebrik eden Jose Sosa'ya "Sıra sende" şeklinde karşılık verdi. Trabzonspor'un yıldız futbolcularından Filip Novak savunma dışında hücumda da takımına büyük katkı veriyor.
PEREİRA'DAN SOSA'YA: SIRA ARTIK SENDE!
Trabzonspor ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Joao Pereira, kendisini tebrik eden Jose Sosa'ya "Sıra sende" şeklinde karşılık verdi. Trabzonspor'un yıldız futbolcularından Filip Novak savunma dışında hücumda da takımına büyük katkı veriyor.