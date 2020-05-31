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    • Spor
    • 31.05.2020 Gazete
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    'da 85 kişiye corona testi yapıldı

    takımı ile idari personelden toplam 85 kişiye corona testi yapıldı. Testlerin tamamı negatif çıktı. Sarı-Kırmızılılar dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

    85’i de negatif çıktı!
    takımı ile idari personelden toplam 85 kişiye corona testi yapıldı. Testlerin tamamı negatif çıktı. Sarı-Kırmızılılar dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.




    Antrenman öncesi futbolcularıyla mini bir toplantı yapan Terim "Coronavirüse karşı dikkatli olmalıyız ama işimizi de aksatmamalıyız. Hem fizik hem de mental açıdan şampiyonluğa hazır hale gelmeliyiz" dedi.



    EFSANELER ANILACAK
    Ligin kalan bölümünde oynanacak maçlarda G.Saray tribünlerinde kulübün efsanelerinin maketleri yer alacak.

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