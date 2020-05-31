Galatasaray'ın Razvan Marin aşkı yeniden alevlendi… Rumen yıldızı 2017'de Hagi'nin takımı Vitorul'da forma giyerken de isteyen ancak 24 yaşındaki oyuncuyu transfer edemeyen Cimbom, Marin'i bu kez Ajax üzerinden renklerine bağlamaya çalışacak. Sarı-Kırmızılı kulüp ile Ajax arasında Marin için hareketli günler yaşanacak.
AJAX'TA BEKLENENİ VEREMEDİ
2017'de Vitorul'dan Standard Liege'e giden Marin, geçen yaz 12.5 milyon Euro'ya Ajax'ın yolunu tutmuştu. Ancak Rumen orta saha bu sezon Hollanda ekibinde 17 maçta 2 asist yapabildi.
CİMBOM'UN HEDEFİ KİRALAMAK
G.Saray, Marin'in bonservisinin yüksek olması sebebiyle bu transferi kiralık olarak bitirmek istiyor. Sarı-Kırmızılı yönetim kısa süre içinde Rumen yıldız için Ajax'ın kapısını çalacak.
İLK 11'DE OYNAMAK İSTİYOR
Ajax'ta yedek kalan Marin, ilk 11'de oynayabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Cimbom da bu durumu fırsata çevirerek 24 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmayı hedefliyor.
LIEGE'DE ZİRVEYE ÇIKTI
Marin, Ajax'a gitmeden önce formasını giydiği Standard Liege'de iki sezonda 16 gol, 21 asist yapmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.