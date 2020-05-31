





Galatasaray'ın Razvan Marin aşkı yeniden alevlendi… Rumen yıldızı 2017'de Hagi'nin takımı Vitorul'da forma giyerken de isteyen ancak 24 yaşındaki oyuncuyu transfer edemeyen Cimbom, Marin'i bu kez Ajax üzerinden renklerine bağlamaya çalışacak. Sarı-Kırmızılı kulüp ile Ajax arasında Marin için hareketli günler yaşanacak.



AJAX'TA BEKLENENİ VEREMEDİ

2017'de Vitorul'dan Standard Liege'e giden Marin, geçen yaz 12.5 milyon Euro'ya Ajax'ın yolunu tutmuştu. Ancak Rumen orta saha bu sezon Hollanda ekibinde 17 maçta 2 asist yapabildi.