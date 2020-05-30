Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.Yıldız futbolcu, boş vaktini sevgilisi ve çocuklarıyla bisiklet turuna çıkarak değerlendirdi.Milli futbolcumuz, kulübü Juventus'un logosunun yer aldığı maske ile poz verdi.Antalyasporlu oyuncu, idmanlardan sonra kuvvet çalışması yapmayı ihmal etmiyor.Bir süredir takımdan ayrı olan Bursasporlu Seleznov, formunu geri kazanmaya çalışıyor.