Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 30.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.



    RONALDO
    Yıldız futbolcu, boş vaktini sevgilisi ve çocuklarıyla bisiklet turuna çıkarak değerlendirdi.

    MERİH DEMİRAL
    Milli futbolcumuz, kulübü Juventus'un logosunun yer aldığı maske ile poz verdi.




    PODOLSKI
    Antalyasporlu oyuncu, idmanlardan sonra kuvvet çalışması yapmayı ihmal etmiyor.

    SELEZNOV
    Bir süredir takımdan ayrı olan Bursasporlu Seleznov, formunu geri kazanmaya çalışıyor.
    Haberler Spor Spor dünyasında corona günlüğü
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri