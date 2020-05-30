Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.
RONALDO
Yıldız futbolcu, boş vaktini sevgilisi ve çocuklarıyla bisiklet turuna çıkarak değerlendirdi.
MERİH DEMİRAL
Milli futbolcumuz, kulübü Juventus'un logosunun yer aldığı maske ile poz verdi.
PODOLSKI
Antalyasporlu oyuncu, idmanlardan sonra kuvvet çalışması yapmayı ihmal etmiyor.
SELEZNOV
Bir süredir takımdan ayrı olan Bursasporlu Seleznov, formunu geri kazanmaya çalışıyor.
RONALDO
Yıldız futbolcu, boş vaktini sevgilisi ve çocuklarıyla bisiklet turuna çıkarak değerlendirdi.
MERİH DEMİRAL
Milli futbolcumuz, kulübü Juventus'un logosunun yer aldığı maske ile poz verdi.
PODOLSKI
Antalyasporlu oyuncu, idmanlardan sonra kuvvet çalışması yapmayı ihmal etmiyor.
SELEZNOV
Bir süredir takımdan ayrı olan Bursasporlu Seleznov, formunu geri kazanmaya çalışıyor.