Obradovic’e 1.5 milyon Euro

F.Bahçe yönetimi basket takımının Coach'u Obradovic'e yıllık 1.5 milyon Euro önerdi. Önceki ücret 3 milyon Euro idi. Obra'nın kararı bekleniyor.
TOLGA CİĞERCİ BEKLİYOR!
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tolga Ciğerci, yönetimden teklif bekliyor. Tolga'nın tercihi takımda kalmaktan yana…
ZANDALASİNİ 'FEDA' DEDİ
Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının İtalyan forveti Cecilia Zandalasini teklif edilen maaş indirimini kabul edince takımda kaldı.
TOLGA CİĞERCİ BEKLİYOR!
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tolga Ciğerci, yönetimden teklif bekliyor. Tolga'nın tercihi takımda kalmaktan yana…
ZANDALASİNİ 'FEDA' DEDİ
Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının İtalyan forveti Cecilia Zandalasini teklif edilen maaş indirimini kabul edince takımda kaldı.