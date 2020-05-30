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    • Spor
    • 30.05.2020 Gazete
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    Obradovic’e 1.5 milyon

    Fenerbahçe yönetimi basket takımının Coach'u Obradovic'e yıllık 1.5 milyon önerdi. Önceki ücret 3 milyon Euro idi. Obradovic'in kararı bekleniyor.

    Obradovic’e 1.5 milyon Euro
    F.Bahçe yönetimi basket takımının Coach'u Obradovic'e yıllık 1.5 milyon önerdi. Önceki ücret 3 milyon Euro idi. Obra'nın kararı bekleniyor.

    BEKLİYOR!
    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tolga Ciğerci, yönetimden teklif bekliyor. Tolga'nın tercihi takımda kalmaktan yana…

    ZANDALASİNİ 'FEDA' DEDİ
    Fenerbahçe Kadın Basketbol takımının İtalyan forveti Cecilia Zandalasini teklif edilen maaş indirimini kabul edince takımda kaldı.
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