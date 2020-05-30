5 yeni transfer!

Fırtınası'nda salgın öncesi sakatlıktan yeni çıkan Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yanı sıra yorgunluğu bulunan Nwakaeme ve sakatlıkları tedavi edilerek geçen Ndiaye ve Sörloth adeta yeni transfer oldu.12 Haziran'da Göztepe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Çalışmalarda oyuncular bir hayli hırslıydı.