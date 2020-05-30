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    • Spor
    • 30.05.2020 Gazete
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    5 yeni transfer!

    Karadeniz Fırtınası'nda salgın öncesi sakatlıktan yeni çıkan Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yanı sıra yorgunluğu bulunan Nwakaeme ve sakatlıkları tedavi edilerek geçen Ndiaye ve Sörloth adeta yeni transfer oldu.

    5 yeni transfer!
    Karadeniz Fırtınası'nda salgın öncesi sakatlıktan yeni çıkan Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yanı sıra yorgunluğu bulunan Nwakaeme ve sakatlıkları tedavi edilerek geçen Ndiaye ve Sörloth adeta yeni transfer oldu.

    GÖZTEPE HAZIRLIKLARI DÜN DE DEVAM ETTİ
    Trabzonspor 12 Haziran'da Göztepe ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Çalışmalarda oyuncular bir hayli hırslıydı.
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