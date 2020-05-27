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    • Spor
    • 27.05.2020 Gazete
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    Onlıne sağlık zirvesi

    , coronavirüs sebebiyle ara verilen liglerin tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan ""ne ilişkin 18 Kulübü'nün takım doktorlarıyla video konferans yöntemi ile toplantı yaptı.

    Onlıne sağlık zirvesi
    TFF , coronavirüs sebebiyle ara verilen liglerin tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan ""ne ilişkin 18 Kulübü'nün takım doktorlarıyla video konferans yöntemi ile toplantı yaptı. Toplantıda Sağlık Kurulu ile doktorlar, protokole yönelik görüş alışverişinde bulundu.

    DOKTORLARDAN KRİTİK SORULAR
    Toplantıda Süper Lig kulüp doktorları, olağanüstü durumlarda neler atılacak adımlar gibi birçok kritik soruyu TFF Sağlık Kurulu'na yöneltti.
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