Onlıne sağlık zirvesi

TFF Sağlık Kurulu, coronavirüs sebebiyle ara verilen liglerin tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübü'nün takım doktorlarıyla video konferans yöntemi ile toplantı yaptı. Toplantıda TFF Sağlık Kurulu ile doktorlar, protokole yönelik görüş alışverişinde bulundu.
DOKTORLARDAN KRİTİK SORULAR
Toplantıda Süper Lig kulüp doktorları, olağanüstü durumlarda neler atılacak adımlar gibi birçok kritik soruyu TFF Sağlık Kurulu'na yöneltti.
DOKTORLARDAN KRİTİK SORULAR
Toplantıda Süper Lig kulüp doktorları, olağanüstü durumlarda neler atılacak adımlar gibi birçok kritik soruyu TFF Sağlık Kurulu'na yöneltti.