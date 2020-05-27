Devletimiz çok iyi bir sınav verdi

Online bayramlaşma töreninde camiaya seslenen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önemli açıklamalar yaptı. Salgın sürecini değerlendiren Koç, "Ülkemiz, çok iyi bir performans sergiledi. Bilhassa sağlığı yönetme açısından. İyi bir sınav verdik. Sağlık Bakanımızın TV'lerde bizi bilgilendirmesi, sakinleştirmesi, umut vermesi çok güzel bir liderlik örneği oldu. Sağlık altyapımız, çalışanlarımız, yatırımlarımızın ne kadar önemli olduğunu yaşadık. Devlet ve millet olarak çok iyi imtihan verdik" ifadesini kullandı.
ETKİSİNİ YENİ SEZONDA GÖRECEĞİZ
Başkan Koç, "Salgının spor ekonomisine esas olumsuz etkisini gelecek sezon göreceğiz. Sponsorlar iptal için kapımızı çalıyor şimdiden. Kombineler, maç biletleri ne olacak bilmiyoruz" dedi.
SÜPER LİG'İN DEVAMI EN DOĞRU KARAR
TFF'ye destek veren Başkan Ali Koç, "Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu tamamlamaya çalışmak çok önemli. Şu aşamada en doğru kararın oynama olduğu gözüküyor. 12 Haziran'dan başlayarak ligi tamamlayabiliriz inşallah. Doğru önlemler ve devletimizin önderliğinde bu işi başarabiliriz" diye konuştu.
BU GEMİYİ YÜZDÜRMEK ZOR
"Bu gemiyi yüzdürmek kolay değil. 40-50 milyon dolardık bir borç indirdik. Yeni borç almadık. İlerleyen günlerde bu konuda açıklamalarımız olacak"
ETKİSİNİ YENİ SEZONDA GÖRECEĞİZ
Başkan Koç, "Salgının spor ekonomisine esas olumsuz etkisini gelecek sezon göreceğiz. Sponsorlar iptal için kapımızı çalıyor şimdiden. Kombineler, maç biletleri ne olacak bilmiyoruz" dedi.
SÜPER LİG'İN DEVAMI EN DOĞRU KARAR
TFF'ye destek veren Başkan Ali Koç, "Futbolu bir şekilde devam ettirmek, sezonu tamamlamaya çalışmak çok önemli. Şu aşamada en doğru kararın oynama olduğu gözüküyor. 12 Haziran'dan başlayarak ligi tamamlayabiliriz inşallah. Doğru önlemler ve devletimizin önderliğinde bu işi başarabiliriz" diye konuştu.
BU GEMİYİ YÜZDÜRMEK ZOR
"Bu gemiyi yüzdürmek kolay değil. 40-50 milyon dolardık bir borç indirdik. Yeni borç almadık. İlerleyen günlerde bu konuda açıklamalarımız olacak"