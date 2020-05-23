Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantının ardından teknik heyetle görüşme yaptı ve "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok daha iyi olduğumuzu herkese göstereceğiz" dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Trabzon'a gelerek teknik heyet ve futbolcularla da bir araya gelerek, kalan haftaların önemini tekrar vurgulayacak ve oyuncuların motivasyonunu daha da artırmaya çalışacak.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ayrıca Trabzon'a geldikten sonra iç transferde de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan futbolcularla birebir görüşmeler yapması bekleniyor.