Trabzonspor maliyeti düşük ancak performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimlere odaklanmış durumda... Bordo- Mavili takımın bu politikası doğrultusunda ilgilendiği isimlerden bir tanesi de Djordje Despotovic…
28 yaşındaki golcü sezon sonu boşa çıkıyor. Rusya'nın Orenburg takımında forma giyen Sırp golcü Despotovic özellikle hava topu hakimiyeti ve güçlü fizik özellikleri ile rakip savunmaya önemli sorunlar çıkarıyor…
Tecrübeli oyuncu bu sezon 22 karşılaşmada 9 gol ve 1 asist üretti. Bordo-Mavililer, Despotovic dışında forvet bölgesi için başka oyuncuda bakıyor.