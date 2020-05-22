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    • Spor
    • 22.05.2020 Gazete
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    'da sürprizi! listesine ekledi...

    , ’nın Orenburg takımında forma giyen ve sezon sonu boşa çıkacak 28 yaşındaki golcü Despotovic’in peşinde. Bordo-Mavililer, Despotovic dışında forvet bölgesi için başka oyuncu da bakıyor.

    Despotovic sürprizi

    Trabzonspor maliyeti düşük ancak performansıyla dikkatleri üzerine çeken isimlere odaklanmış durumda... Bordo- Mavili takımın bu politikası doğrultusunda ilgilendiği isimlerden bir tanesi de Djordje Despotovic…

    28 yaşındaki golcü sezon sonu boşa çıkıyor. Rusya'nın Orenburg takımında forma giyen Sırp golcü Despotovic özellikle hava topu hakimiyeti ve güçlü fizik özellikleri ile rakip savunmaya önemli sorunlar çıkarıyor…



    Tecrübeli oyuncu bu sezon 22 karşılaşmada 9 gol ve 1 asist üretti. Bordo-Mavililer, Despotovic dışında forvet bölgesi için başka oyuncuda bakıyor.

    Haberler Spor Trabzonspor'da Djordje Despotovic sürprizi! Transfer listesine ekledi...
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