Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’da başlangıç tarihi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Pandemi sonrası a yeniden dönüş tarihini açıklayan son ülke oldu. Başkanı , ligin 'da Sevilla-Real Betis derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı. 'ta lig takvimi kulüplere iletilecek.

    La Liga’da başlangıç tarihi 12 Haziran
    Pandemi sonrası a yeniden dönüş tarihini açıklayan son ülke oldu. Başkanı , ligin 'da Sevilla-Real Betis derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı. 'ta lig takvimi kulüplere iletilecek.

    YEON KOUNG KİM GİTTİ MELİSA MEMİŞ GELDİ
    Eczacıbaşı VitrA Takımı, son iki sezonda formasını giyen Koreli smaçör Yeon Koung Kim ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. , 22 yaşındaki liboro Melisa Memiş ile anlaştıklarını da açıkladı.

    ADA'DA YÜKSELME DE VAR KÜME DÜŞME DE…
    İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun yol haritasını çizdi. Açıklamada bu sezon küme düşme ve yükselme uygulamasının devam edeceği belirtildi.

    BABEL: PARA BANA DAHA ÇOK AKMALI!
    , futbolculuk hayatında gayet iyi para kazandığını ve paranın kendi hayatında daha hızlı akmasını istediğini söyledi.

    Haberler Spor La Liga’da başlangıç tarihi 12 Haziran (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri