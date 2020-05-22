Pandemi sonrası futbola yeniden dönüş tarihini açıklayan son ülke İspanya oldu. La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin 12 Haziran'da Sevilla-Real Betis derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı. 28 Mayıs'ta lig takvimi kulüplere iletilecek.
YEON KOUNG KİM GİTTİ MELİSA MEMİŞ GELDİ
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen Koreli smaçör Yeon Koung Kim ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Eczacıbaşı VitrA, 22 yaşındaki liboro Melisa Memiş ile anlaştıklarını da açıkladı.
ADA'DA YÜKSELME DE VAR KÜME DÜŞME DE…
İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun yol haritasını çizdi. Açıklamada bu sezon küme düşme ve yükselme uygulamasının devam edeceği belirtildi.
BABEL: PARA BANA DAHA ÇOK AKMALI!
Ryan Babel, futbolculuk hayatında gayet iyi para kazandığını ve paranın kendi hayatında daha hızlı akmasını istediğini söyledi.
YEON KOUNG KİM GİTTİ MELİSA MEMİŞ GELDİ
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son iki sezonda formasını giyen Koreli smaçör Yeon Koung Kim ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Eczacıbaşı VitrA, 22 yaşındaki liboro Melisa Memiş ile anlaştıklarını da açıkladı.
ADA'DA YÜKSELME DE VAR KÜME DÜŞME DE…
İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun yol haritasını çizdi. Açıklamada bu sezon küme düşme ve yükselme uygulamasının devam edeceği belirtildi.
BABEL: PARA BANA DAHA ÇOK AKMALI!
Ryan Babel, futbolculuk hayatında gayet iyi para kazandığını ve paranın kendi hayatında daha hızlı akmasını istediğini söyledi.