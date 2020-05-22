Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Radamel Falcao takımda kalsa da gitse de forvet hattına bir takviye daha istiyor. Kulübü Sparta Prag'ın bu sezon 6 gol ve 4 asist yapan Benjamin Tetteh için Galatasaray'a bu kez verebileceği fiyatın çok da yüksek olmayacağı tahmin ediliyor.