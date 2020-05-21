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    • Spor
    • 21.05.2020 Gazete
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    'da tüm testler negatif çıktı

    G.Saray'da Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testinden geçti. Sarı-Kırmızılı kulüpten dün saatlerinde yapılan açıklamada test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı ve açık sahada idmanlara başlanabileceği ifade edildi.

    Tüm testler negatif
    G.Saray'da Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testinden geçti. Sarı-Kırmızılı kulüpten dün saatlerinde yapılan açıklamada test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı ve açık sahada idmanlara başlanabileceği ifade edildi. lı futbolcuların bugün tam kadro olarak çalışmalara kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.



    Cimbom'da test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Sarı- Kırmızılı futbolcuların tam kadro idman yapması için engel kalmadı
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