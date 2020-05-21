G.Saray'da Terim, teknik ekip ve futbolcular bir kez daha Kovid-19 testinden geçti. Sarı-Kırmızılı kulüpten dün saatlerinde yapılan açıklamada test sonuçlarının tamamının negatif çıktığı ve açık sahada idmanlara başlanabileceği ifade edildi. Galatasaraylı futbolcuların bugün tam kadro olarak çalışmalara kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
Cimbom'da test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Sarı- Kırmızılı futbolcuların tam kadro idman yapması için engel kalmadı
Cimbom'da test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Sarı- Kırmızılı futbolcuların tam kadro idman yapması için engel kalmadı