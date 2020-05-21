



Atalanta Kulübü yöneticisi Sartori de, Palomino'yu kadrolarında tutmak istediklerini ifade ederken yapılan teklifin ne olduğunu açıklamadı. İtalyan basınından sızan bilgilere göre Fenerbahçe'nin teklifinin daha yüksek olduğu ayrıca Sarı- Lacivertli kulübün imza parası ödemeyi kabul ettiği de ifade ediliyor.