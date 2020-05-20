



VE NBA YILLARI

O zamanlar Avrupa'da ne kadar başarılı olsanız da NBA'de oynamak çok zordu. 1986'da Draft edilmesine rağmen NBA'de oynamak için ancak 1989'da Portland Trail Blazers'a gelebildi. Petroviç guard oynuyordu. Amerika'daki genel kanı Avrupalı guardların NBA için yavaş ve sert oyunda yumuşak kaldığıydı. Petroviç de bu ön yargının kurbanı olarak ilk sezonunda 12 dakika ve 7,4 sayı ortalamasıyla oynadı. Ertesi sezon oynama süresi 7 dakikaya düşünce, yedek kalmak istemediğini söyleyip Ocak 1991'de New Jersey Nets'e gitti. Ölümüne kadar 2,5 sezon oynadığı Nets'te giderek artan bir performans sergiledi. Son sezonunda 22,3 sayı ortalamasıyla oynamıştı. Petroviç çok iyi bir orta mesafe şutörüydü evet ama onun dışında araya çok iyi paslar atıyor, görmeden verdiği toplarla oyuna büyük bir görsel şov da katıyordu. İş disiplini ve çalışma azmine de herkes hayrandı. Bazen yaz tatiline bile gitmeden eksikliklerini kapatmak için özel çalışma yapıyordu. Yoğun koşuşturma içindeki hayatında yorgun düşmesi de onu kaza anında uyurken yakalamıştı. Son takımı Nets, Petroviç'in giydiği 3 numaralı formayı emekli ederek müzeye kaldırdı.