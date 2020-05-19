





Trabzonspor bir taraftan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürürken bir taraftan da geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için önemli hamleler yapıyor. Türkiye'nin hemen her ilinde bir futbol okulu bulunan Karadeniz Fırtınası bu kez futbolun beşiği İngiltere'de okul açacak.



ÖZÇAĞLAYAN ADA'YA GİTTİ

Fırtına'nın Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın virüs salgınından önce İngiltere'ye gittiği ve burada okulun kurulması için gerekli tüm adımları attığı öğrenildi…