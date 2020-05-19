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    • Spor
    • 19.05.2020 Gazete
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    ’dan dev adım! 'de okulu kuruyor...

    'de şampiyonluk mücadelisini sürdüren , geleceğin yıldızlarını yetiştirmek isteyen 'de okulu açacak. Futbol okulunun önündeki tek engel virüs salgını.




    Trabzonspor     bir taraftan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürürken bir taraftan da geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için önemli hamleler yapıyor. Türkiye'nin hemen her ilinde bir futbol okulu bulunan Karadeniz Fırtınası bu kez futbolun beşiği İngiltere'de okul açacak.

    ÖZÇAĞLAYAN ADA'YA GİTTİ
    Fırtına'nın Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın virüs salgınından önce İngiltere'ye gittiği ve burada okulun kurulması için gerekli tüm adımları attığı öğrenildi…



    EDDIE NEWTON FAKTÖRÜ
    Chelsea'de görev yapan antrenör Eddie Newton'un da takımda yardımcı antrenörlük görevine getirilmesinden sonra Trabzonspor'un İngiltere'ye daha fazla yatırım yapması bekleniyor.



    LONDRA'DA KURULACAK
    Projenin alt yapısının hazır olduğu ve salgın sonrası hayatın normal akışına kavuşmasıyla birlikte hemen hayata geçirileceği de öğrenildi. Futbol okulu Londra'da kurulacak.



    TAKVİM ÖZEL - YUNUS EMRE SEL

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