Yeni sezonda Jean Michael Seri ile büyük ihtimalle yollarını ayıracak olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi… İtalyan basınına göre Sarı- Kırmızılılar, Hellas Verona'da kiralık oynayan ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor.
ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
23 yaşındaki orta alan oyuncusu aynı zamanda Galatasaray'ın eski yıldızlarından Nordin Amrabat'ın kardeşi… Sofyan, 8 numara ve 6 numara pozisyonlarının yanı sıra savunmada da oynuyor.
BİR KEZ DAHA KİRALANABİLİR
Fiorentina, Faslı futbolcuyu devre arasında 20 milyon Euro'ya Verona'dan alıp hemen 6 aylığına kiralamıştı. İtalyan basınına göre Mor Menekşeler, Amrabat'ı birkez daha kiralayabilir.
ABİSİ KOZ OLARAK KULLANILACAK
Galatasaray'ın transferde Sofyan'ın abisi Nordin'i de koz olarak kullanabileceği belirtiliyor. Nordin Amrabat, 2012-2014 yılları arasında Fatih Terim yönetimindeki G.Saray'da oynamıştı.
23 MAÇA ÇIKTI 2 ASİST YAPTI
23 yaşındaki Sofyan Amrabat bu sezon Hellas Verona formasıyla Serie A'da 23 maça çıktı. Faslı yıldız gol atamazken, 1 asistle takımına katkı yaptı. Amrabat 8 kez de Fas formasını giydi.