



BİR KEZ DAHA KİRALANABİLİR

Fiorentina, Faslı futbolcuyu devre arasında 20 milyon Euro'ya Verona'dan alıp hemen 6 aylığına kiralamıştı. İtalyan basınına göre Mor Menekşeler, Amrabat'ı birkez daha kiralayabilir.