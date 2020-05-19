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    • Spor
    • 19.05.2020 Gazete
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    Başkanı midesinden operasyon geçirdi

    Geçen hafta beyin ameliyatı olan Başkanı dün de midesinden operasyon geçirdi. Sarı-Kırmızılı kulüp, “Planlanan bir ameliyat” açıklamasını yaptı.

    Başkan Cengiz’e mide ameliyatı


    Yaşadığı ciddi sağlık problemi nedeniyle beyin ameliyatı olan ve cuma günü taburcu edilen Başkanı dün yine bıçak altına yattı. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavinin bir parçası olan mide ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi.


    ALBAYRAK'TAN TEŞEKKÜR
    Abdurrahim Albayrak ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. 'ya teşekkür etti. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah'ım senden razı olsun" dedi.



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