

Yaşadığı ciddi sağlık problemi nedeniyle beyin ameliyatı olan ve cuma günü taburcu edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün yine bıçak altına yattı. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavinin bir parçası olan mide ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Albayrak ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Dursun Buğra 'ya teşekkür etti. Albayrak, "Sevgili abicim Dursun Buğra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın hocam. Yüce Allah'ım senden razı olsun" dedi.