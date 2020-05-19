Beşiktaş'ta yarın yapılması planlanan coronavirüs testi dün uygulandı. Siyah-Beyazlı yönetim Sergen Yalçın ile bir görüşme yaparak futbolculara, teknik heyete ve tüm takım personelinü dün coronavirüs testine tabii tuttu. Karantinadan çıkan Boateng, Ruiz, Adem Ljajic, N'Koudou ve Lens'in önümüzdeki günlerde test olacağı öğrenildi.
İDMANLAR TESTLERİN SONUÇLARINA BAĞLI
Beşiktaş'ta negatif vakalar sonrası idman ve kamp çalışmaları süresiz ertelenmişti. Test sonuçları idmanların başlama tarihini de belirleyecek.
İDMANLAR TESTLERİN SONUÇLARINA BAĞLI
Beşiktaş'ta negatif vakalar sonrası idman ve kamp çalışmaları süresiz ertelenmişti. Test sonuçları idmanların başlama tarihini de belirleyecek.