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    • Spor
    • 19.05.2020 Gazete
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    ’ta bir kez daha Covid-19 testi yapıldı

    'ta yarın yapılması planlanan coronavirüs testi dün uygulandı. Siyah-Beyazlı yönetim ile bir görüşme yaparak futbolculara, teknik heyete ve tüm takım personelinü dün coronavirüs testine tabii tuttu.

    Kartal'a coronavirüs testi
    Beşiktaş'ta yarın yapılması planlanan coronavirüs testi dün uygulandı. Siyah-Beyazlı yönetim ile bir görüşme yaparak futbolculara, teknik heyete ve tüm takım personelinü dün coronavirüs testine tabii tuttu. Karantinadan çıkan Boateng, Ruiz, Adem Ljajic, N'Koudou ve Lens'in önümüzdeki günlerde test olacağı öğrenildi.

    İDMANLAR TESTLERİN SONUÇLARINA BAĞLI
    'ta negatif vakalar sonrası idman ve kamp çalışmaları süresiz ertelenmişti. Test sonuçları idmanların başlama tarihini de belirleyecek.
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