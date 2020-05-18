Vedat Muric'in İtalya ve İngiltere'de çok ciddi talipleri olması nedeniyle Fenerbahçe'de forvet arayışı başladı. Sarı-Lacivertliler, Kosovalı golcünün satılma ihtimaline karşın B planını hazırlıyor… Yönetim aynı Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duruyor.
1.87 BOYUNDA VE SAVAŞÇI!
Alınan bilgilere göre Osijek forması giyen Mirko Maric şu anda listenin ilk sırasında. Vedat gibi solak olan 24 yaşındaki forvet 1.87 boyunda. Ayrıca savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.
4-5 KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ
BU sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.
VEDAT GİTMESE DE ALINABİLİR!
2 YIL sözleşmesi bulunan Hırvat forvetin maliyetinin 5-6 milyon Euro civarında olması da transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin Vedat'ı satmasa bile Maric'i alabileceği de konuşuluyor.
YÖNETİM BJELİCA'YA DANIŞTI
Fenerbahçe yönetiminin Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde Mirko Maric'in de konuşulduğu, Hırvat hocanın çok iyi referans verdiği öğrenildi.
1.87 BOYUNDA VE SAVAŞÇI!
Alınan bilgilere göre Osijek forması giyen Mirko Maric şu anda listenin ilk sırasında. Vedat gibi solak olan 24 yaşındaki forvet 1.87 boyunda. Ayrıca savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.
4-5 KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ
BU sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.
VEDAT GİTMESE DE ALINABİLİR!
2 YIL sözleşmesi bulunan Hırvat forvetin maliyetinin 5-6 milyon Euro civarında olması da transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin Vedat'ı satmasa bile Maric'i alabileceği de konuşuluyor.
YÖNETİM BJELİCA'YA DANIŞTI
Fenerbahçe yönetiminin Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde Mirko Maric'in de konuşulduğu, Hırvat hocanın çok iyi referans verdiği öğrenildi.