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    • Spor
    • 18.05.2020 Gazete
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    yönetimi 24 yaşındaki Hırvat forveti 'i yakın takibe aldı

    Sarı-Lacivertliler, talipleri olan Vedat Muric’in satılma ihtimaline karşın B planını hazırlıyor. Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duran yönetim, Osijek formasını giyen 'e kanca attı. Bu sezon 'nde 25 maçta 17 gol atan 24 yaşındaki solak forvetin bonservisi 5-6 milyon Euro civarında.

    Fener'e yeni Muric Mirko Maric
    Vedat Muric'in ve İngiltere'de çok ciddi talipleri olması nedeniyle 'de forvet arayışı başladı. Sarı-Lacivertliler, Kosovalı golcünün satılma ihtimaline karşın B planını hazırlıyor… Yönetim aynı Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duruyor.

    1.87 BOYUNDA VE SAVAŞÇI!
    Alınan bilgilere göre Osijek forması giyen şu anda listenin ilk sırasında. Vedat gibi solak olan 24 yaşındaki forvet 1.87 boyunda. Ayrıca savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.

    4-5 KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ
    BU sezon 'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.



    VEDAT GİTMESE DE ALINABİLİR!
    2 YIL sözleşmesi bulunan Hırvat forvetin maliyetinin 5-6 milyon Euro civarında olması da transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin Vedat'ı satmasa bile Maric'i alabileceği de konuşuluyor.

    YÖNETİM BJELİCA'YA DANIŞTI
    Fenerbahçe yönetiminin Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde Mirko Maric'in de konuşulduğu, Hırvat hocanın çok iyi referans verdiği öğrenildi.

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