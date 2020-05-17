TFF Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te katıldığı bir yayında önemli açıklamalar yaptı. İşte Özdemir'in sözleri: "Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Ancak 7 senaryomuz var. Alternatiflere göre temmuz ortasında hatta ağustosta bile başlayabiliriz. Önemli olan virüsün seyri."
BELKİ DE SEYİRCİLİ MAÇLAR OYNARIZ
"Liglerin oynanmasına daha 1 ay var. Belki de her şey çok güzel gidecek ve temmuz ayında bazı maçları seyircili oynayacağız. Her kararımızı UEFA'ya da danışarak veriyoruz."
OYNAYALIM, HAK EDEN KAZANSIN
"Zirvede ve ligin altında takımlar birbirlerine çok yakın. Tescil etsek, herkes 'Benim hakkım yendi' diyecek. Gelin hep beraber oynayalım, hak eden kazansın."
BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ÖLÇÜ
"Bundeslıga bizim için büyük ölçü. Hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu."
EN SAĞLIKLI ŞEKİLDE BİTECEK
"Süper Lig başladığı zaman takımlarda pozitif vaka çıkarsa, onları hemen ayıracağız. Diğerlerine testler yaparak yola devam edeceğiz. Hedefimiz en sağlıklı şekilde ligleri tamamlamak."
FİKİR AYRILIĞI YOK
Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile fikir ayrılığı yaşamadıklarını söyledi. Özdemir, "Öneri protokolümüzü sunduk, inceledi ve çok beğendi. Kendisini arayarak akıl alıyoruz" dedi.
SORUMLULUK FEDERASYONLARDA
Alexander Ceferin, "Ligleri tamamlayamayan ülkelerin takımları ön eleme oynayacak" şeklinde bir açıklaması olmadığını söyledi. Ceferin, "Avrupa'ya katılım konusunda değişiklik söz konusu değil. Sorumluluk federasyonlarda. Sportif sonuçlara göre unvanlar verilecek. Maçlar oynanırken vaka çıkarsa, öncelik turnuvanın devam etmesidir" dedi.