





TFF Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te katıldığı bir yayında önemli açıklamalar yaptı. İşte Özdemir'in sözleri: "Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Ancak 7 senaryomuz var. Alternatiflere göre temmuz ortasında hatta ağustosta bile başlayabiliriz. Önemli olan virüsün seyri."



BELKİ DE SEYİRCİLİ MAÇLAR OYNARIZ

"Liglerin oynanmasına daha 1 ay var. Belki de her şey çok güzel gidecek ve temmuz ayında bazı maçları seyircili oynayacağız. Her kararımızı UEFA'ya da danışarak veriyoruz."