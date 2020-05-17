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    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
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    Spor dünyasında corona günlüğü

    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, yı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.

    Spor dünyasında corona günlüğü
    Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, yı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.



    RAMOS
    'in yıldız ismi coronavirüs tehlikesine karşı çalışmalarını maske ile sürdürüyor.

    MARCAO
    Cimbom'un Brezilyalı stoperi evinde eşiyle birlikte çektiği videolarla eğlenceli anlar yaşıyor.



    RONALDO
    'ya dönen Ronaldo, evinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya gayret ediyor.

    BOATENG
    'da karantinada olan Boateng, eski takım arkadaşı Ribery ile görüntülü görüşme yaptı.



    HARUN TEKİN
    'nin başarılı kalecisi oğlunun doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

    SERDAR&SONER
    Göztepeli futbolcular, maske ve eldiven kullanıyor. 'Sosyal mesafe' kuralını ihmal etmiyor
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