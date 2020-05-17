Spor dünyasında corona günlüğü

Coronavirüs sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından takım halinde çalışmalara yeni yeni başlayan sporcular, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor. Sporcular hem antrenman görüntülerini hem de günlük hayatlarına dair kesitleri takipçileri ile paylaşıyor.
RAMOS
Real Madrid'in yıldız ismi coronavirüs tehlikesine karşı çalışmalarını maske ile sürdürüyor.
MARCAO
Cimbom'un Brezilyalı stoperi evinde eşiyle birlikte çektiği videolarla eğlenceli anlar yaşıyor.
RONALDO
İtalya'ya dönen Ronaldo, evinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya gayret ediyor.
BOATENG
İstanbul'da karantinada olan Boateng, eski takım arkadaşı Ribery ile görüntülü görüşme yaptı.
HARUN TEKİN
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi oğlunun doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
SERDAR&SONER
Göztepeli futbolcular, maske ve eldiven kullanıyor. 'Sosyal mesafe' kuralını ihmal etmiyor
RAMOS
Real Madrid'in yıldız ismi coronavirüs tehlikesine karşı çalışmalarını maske ile sürdürüyor.
MARCAO
Cimbom'un Brezilyalı stoperi evinde eşiyle birlikte çektiği videolarla eğlenceli anlar yaşıyor.
RONALDO
İtalya'ya dönen Ronaldo, evinde yaptığı çalışmalarla formunu korumaya gayret ediyor.
BOATENG
İstanbul'da karantinada olan Boateng, eski takım arkadaşı Ribery ile görüntülü görüşme yaptı.
HARUN TEKİN
Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi oğlunun doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
SERDAR&SONER
Göztepeli futbolcular, maske ve eldiven kullanıyor. 'Sosyal mesafe' kuralını ihmal etmiyor