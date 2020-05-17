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    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
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    Hoş geldin ! Bundesliga 69 gün sonra yeniden başladı...

    ’da sıkı tedbirler alındı. Coronavirüs sebebiyle ara verilen Bundesliga başladı. Kulübede maskelerin takıldığı, toplu sevinçlerin olmadığı maçlar, 211 ülkede canlı yayınlandı.



    Ve     Avrupa'da futbol heyecanı yeniden başladı… Bundesliga'da coronavirüs sebebiyle verilen ara 69 gün sonra sona erdi. Almanya, Avrupa'da futbola dönen ilk ülke oldu. Bundesliga'da oynanan maçlarda çok sıkı tedbirler alınırken, bu karşılaşmalar dünya üzerinde tam 211 ülkede canlı yayınlandı. Dün maçlarda tarihe geçecek görüntüler ortaya çıktı.




    TOPLU SEVİNÇ YOK, MASKE VAR!
    Futbolcular toplu gol sevinçleri yapmadı. Oyuncular maç başlayana kadar da maske taktı. Saha dışında 'sosyal mesafe' kuralı uygulandı. Dünün en önemli maçında Borussia Dortmund sahasında Schalke'yi 4-0 mağlup ederek flaş bir sonuca imza attı.



    Top toplayıcılar maske ile sahada yer aldı. Maç toplarına yoğun bir dezenfekte uygulandı.



    Futbolcular da maç öncesi sahaya maskeleri ile çıktı. Isınma ve maç esnasında ise futbolcular maskesiz sahada yer aldı.

    DORTMUND GOL ŞOV YAPTI!
    Dortmund, Bundesliga'nın yeniden başladığı haftada evinde Schalke'yi 4-0 mağlup etti.



    MAÇ ÖNCESİ ATEŞ KONTROLÜ
    Almanya'da dün oynanan maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçüldü. Değerleri normal olan personeller işlerinin başında yerini aldı. Tüm personel saha içinde ve stat çevresinde maskesiyle görevini yaptı. Asgari sayıda çalışan statta yer aldı.



    RB LEIPZIG EVİNDE TAKILDI
    Leipzig, Freiburg ile 1-1 berabere kaldı. Diğer sonuçlar: Düsseldorf-Paderborn: 0-0, Hoffenheim-Hertha: 0-3, Ausburg- Wolfsburg: 1-2, Frankfurt-M'Gladbach: 1-3.

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