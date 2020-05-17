





TOPLU SEVİNÇ YOK, MASKE VAR!

Futbolcular toplu gol sevinçleri yapmadı. Oyuncular maç başlayana kadar da maske taktı. Saha dışında 'sosyal mesafe' kuralı uygulandı. Dünün en önemli maçında Borussia Dortmund sahasında Schalke'yi 4-0 mağlup ederek flaş bir sonuca imza attı.