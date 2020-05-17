Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 17.05.2020 Gazete
    ABONE OL

    Beşitaş'ta 1 numaraya 4 aday! Listede , , Fabri ve var...

    ’un takımdan ayrılması sonrası kaleci arayan ’ta listede , , Fabri ve Polonyalı Rafał Gikiewicz yer alıyor.




    Beşiktaş'ta     yeni sezon için transferde öncelik kaleye verilmiş durumda… Loris Karius'un gidişinin ardından kaleci arayışlarına hız veren Siyah-Beyazlılar'ın listesinde şimdilik 4 isim öne çıkıyor.

    Bu oyuncular Royal Antwerp ile yollarını ayıran milli kaleci Sinan Bolat, Başakşehirli Volkan Babacan, bonservisi Fulham'da olan eski Beşiktaşlı Fabri ve Union Berlin'den Rafal Gikiewicz. Sinan'ın bonservisinin elinde olması milli eldiveni şu an için bir adım öne çıkarıyor.



    Polonyalı Gikiewicz de sezon sonu serbest kalacak.



    Kontratları devam eden Fabri ve Volkan için ise gelişmeler beklenecek.



    Volkan Babacan



    Sezon sonuna kadar kaleyi koruyacak Ersin Destanoğlu'nun performansı teknik heyeti tatmin etmezse iki kaleci birden alınacak.

    Haberler Spor Beşitaş'ta 1 numaraya 4 aday! Listede Sinan Bolat, Volkan Babacan, Fabri ve Rafal Gikiewicz var...
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri