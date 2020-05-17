





Beşiktaş'ta yeni sezon için transferde öncelik kaleye verilmiş durumda… Loris Karius'un gidişinin ardından kaleci arayışlarına hız veren Siyah-Beyazlılar'ın listesinde şimdilik 4 isim öne çıkıyor.



Bu oyuncular Royal Antwerp ile yollarını ayıran milli kaleci Sinan Bolat, Başakşehirli Volkan Babacan, bonservisi Fulham'da olan eski Beşiktaşlı Fabri ve Union Berlin'den Rafal Gikiewicz. Sinan'ın bonservisinin elinde olması milli eldiveni şu an için bir adım öne çıkarıyor.