



Sosa, "Bu sezonla sözleşmemi bitiriyorum ve temsilcim müzakerelerde bulundu. Ancak virüs nedeniyle kesildi ve anlaşmaya varamadık. Takımımla çok özdeşleşiyorum ve kalsam da kalmasam da insanlar çok endişeli bunun için cümlelerimi seçmem gerekiyor" dedi…

