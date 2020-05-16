Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, Arjantin'in TyC Sports kanalında canlı yayına bağlandı.
Tangocu, "Ligde çok iyi gidiyorduk... Hem bizim için, hem de insanlar için zor bir dönem oldu. 8 hafta kala virüs ortaya çıktı ve ligler ertelendi" şeklinde konuştu.
Sosa, "Bu sezonla sözleşmemi bitiriyorum ve temsilcim müzakerelerde bulundu. Ancak virüs nedeniyle kesildi ve anlaşmaya varamadık. Takımımla çok özdeşleşiyorum ve kalsam da kalmasam da insanlar çok endişeli bunun için cümlelerimi seçmem gerekiyor" dedi…