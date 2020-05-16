Sahada psikolojik baskı olacak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Sivasspor'un stoperi Caner Osmanpaşa, "Henüz ligin başlaması uygun değil. Bunu ben değil, bütün futbolcular söylüyor. Bence uygun bir ortam yok. Sahada futbolcular ikili mücadele yaparken üzerilerinde psikolojik baskı olacak" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Bence lig biraz daha ertelenmeli, olmadı iptal edilmeli" diye konuştu…Türkgücü Alman 3. Lig'ne yükseldi. Almanya futbol tarihinde bir ilk yaşandı ve ilk kez bir yabancı kökenli takım 3.lige yükselmiş oldu. Eyalette ki tüm spor müsabakaları 31 Ağustos tarihine kadar durdurulunca, Münih Türkgücü şampiyon ilan edilerek 3. lige yükseldi. Diğer gruplar için henüz karar alınmadı.. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu. Genel kurulda yapılan gizli oylama sonucunda, son sırada bulunan Waasland-Beveren takımının ise ligden düşürüldüğü bildirildi. Brugge, Belçika Ligi tatil edilmeden önce 15 pun farkla lider durumdaydı.