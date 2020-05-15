Trabzonspor bir süredir yakından ilgilendiği Cenk Özkaçar'ı rakiplerine kaptırmak istemiyor. Gelecek sezon kadrosuna tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncuları da katmak isteyen Bordo-Mavililer böylece takımdaki yaş ortalamasını belli bir rakamda tutmayı amaçlıyor. Bu nedenle özellikle yerli genç oyunculara yönelen yönetim bu sezon Altay forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmak istiyor.
İstanbul takımlarının da takibinde olan 19 yaşındaki stoperin kulübüyle sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. U21 milli takımında da forma giyen Cenk'in gelişime açık olduğu ve çok büyük bir potansiyel barındırdığı yönünde rapor veren scout ekibinin de oyuncunun kadroya katılmasını istediği iddia edildi. Genç oyuncu bu sezon 19 maçta oynadı.
Altay'da bu sezon 13 maçta forma giyen Cenk U 21 Milli Takımı'nda da oynarken iyi sinyaller veriyor.