



Trabzonspor bir süredir yakından ilgilendiği Cenk Özkaçar'ı rakiplerine kaptırmak istemiyor. Gelecek sezon kadrosuna tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncuları da katmak isteyen Bordo-Mavililer böylece takımdaki yaş ortalamasını belli bir rakamda tutmayı amaçlıyor. Bu nedenle özellikle yerli genç oyunculara yönelen yönetim bu sezon Altay forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Cenk Özkaçar'ı kadrosuna katmak istiyor.