





Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun peşini bırakmıyorlar… Daha önce İtalyan takımlarının transfer listesinde olduğu iddia edilen Sambacı yıldız için İspanyol temsilcisi Valencia'nın 12 milyon Euro'luk resmi teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısını çaldığı öğrenildi…