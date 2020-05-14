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    • Spor
    • 14.05.2020 Gazete
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    yönetiminde coronavirüs şoku

    ’de iki personelin ardından bir yöneticinin de testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İsmi açıklanmayan yöneticinin evinde karantinaya alındığı belirlendi.

    Corona yönetime sıçradı
    Liglerin yeniden başlamasına kısa süre kala 'de ikinci coronavirüs dalgası büyüyor… Geçtiğimiz günlerde yapılan testlerin ardından Samandıra'da görevli iki personele Covid 19 teşhisi konmuştu. Gelen son bilgilere göre yönetim kurulundan bir kişinin de testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İsmi açıklanmayan yöneticinin durumunun son derece iyi olduğu ve evinde karantinaya alındığı belirlendi. İlerleyen günlerde yapılacak ikinci testin ardından açıklama yapılacak.

    BÜYÜK ENDİŞE YARATIYOR
    Fenerbahçe'de corona vakalarının artması büyük endişe yaratıyor. Tek sevindirici nokta herhangi bir futbolcunun testinin pozitif çıkmaması oldu.

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