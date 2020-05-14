Liglerin yeniden başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'de ikinci coronavirüs dalgası büyüyor… Geçtiğimiz günlerde yapılan testlerin ardından Samandıra'da görevli iki personele Covid 19 teşhisi konmuştu. Gelen son bilgilere göre yönetim kurulundan bir kişinin de testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İsmi açıklanmayan yöneticinin durumunun son derece iyi olduğu ve evinde karantinaya alındığı belirlendi. İlerleyen günlerde yapılacak ikinci testin ardından açıklama yapılacak.
BÜYÜK ENDİŞE YARATIYOR
Fenerbahçe'de corona vakalarının artması büyük endişe yaratıyor. Tek sevindirici nokta herhangi bir futbolcunun testinin pozitif çıkmaması oldu.
BÜYÜK ENDİŞE YARATIYOR
Fenerbahçe'de corona vakalarının artması büyük endişe yaratıyor. Tek sevindirici nokta herhangi bir futbolcunun testinin pozitif çıkmaması oldu.